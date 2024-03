B04: Entwarnung bei Hofmann – Update zu Boniface

Bayer Leverkusen muss sich nicht allzu große Sorgen um Offensivkraft Jonas Hofmann machen. „Es ist nicht so schlimm und er hat keine strukturelle Verletzung im Muskel. Wir müssen aber abwarten, ob er in Freiburg dabei sein kann“, so Cheftrainer Xabi Alonso auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 15:30 Uhr). Beim gestrigen Europa League-Spiel gegen Qarabaq Agdam (3:2) musste der 31-Jährige frühzeitig ausgewechselt werden.

Auch auf die Situation des seit Anfang des Jahres verletzten Victor Boniface kam Alonso zu sprechen: „Er ist in der Nähe, um auf dem Platz zu sein.“ Denkbar sei, dass der nigerianische Mittelstürmer nach der Länderspielpause gegen die TSG Hoffenheim in zwei Wochen (30. März) sein Comeback feiert.