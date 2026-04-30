BVB: Eine offene Frage bei Inácio

Die Vertragsverlängerung von Samuele Inácio (18) bei Borussia Dortmund hängt nur noch an einer Detailfrage: Laut Fabrizio Romano geht es lediglich um die neue Laufzeit. Entweder soll das neue Arbeitspapier bis 2030 oder ein Jahr länger bis 2031 datiert sein.

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Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass beide Parteien an einer Verlängerung arbeiten. Nach aktuellem Stand würde Inácio nach der Saison in sein letztes Vertragsjahr einbiegen. In Dortmund plant man langfristig mit dem Offensivtalent, das beim 4:0-Sieg über den SC Freiburg am Wochenende erstmals von Beginn an mitwirken durfte und überzeugte.