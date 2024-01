Gladbach verleiht Borges Sanches

Borussia Mönchengladbach will Yvandro Borges Sanches Spielpraxis verschaffen. Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt der 19-jährige Flügelspieler auf Leihbasis bis Sommer zu NEC Nijmegen. Zuvor verlängerte der Luxemburger seinen Vertrag bis 2026.

Borges Sanches spielt bereits seit der U17 für Gladbach. Seit eineinhalb Jahren zählt er zum Profikader. Der Durchbruch blieb ihm allerdings bislang verwehrt. In der laufenden Saison stehen drei Kurzeinsätze samt einer Torvorlage zu Buche. Sportchef Roland Virkus ist sich sicher: „Mit seinem Spielstil wird er sich schnell in der ersten niederländischen Liga zurechtfinden und sich so optimal weiterentwickeln können.“