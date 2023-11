Kapitän bleibt an Bord: Neuer Vertrag für Baumann

Oliver Baumann hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim verlängert. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat der 33-jährige Torhüter ein neues Arbeitspapier bis 2026 unterschrieben.

Baumann spielt bereits seit 2014 im Trikot der Kraichgauer, war damals für 5,5 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Hoffenheim gewechselt. Mittlerweile ist der Schlussmann auch Kapitän der TSG und streifte sich das Hoffenheim-Trikot in 342 Pflichtspielen über.

Auf einen Einsatz für die deutsche A-Nationalmannschaft hofft Baumann derweil noch – zuletzt war er aber immerhin regelmäßig Bestandteil des Kaders.

„Vorbild und Musterprofi“

„Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen, ich fühle mich hier nicht nur von den Verantwortlichen, sondern auch den Fans enorm wertgeschätzt. Meine enge Verbundenheit gilt aber nicht nur der TSG Hoffenheim, sondern auch der gesamten Rhein-Neckar-Region, in der ich mich mit meiner Familie sehr wohlfühle“, so Baumann.

„Oliver Baumann ist nicht nur Identifikationsfigur und Rekordspieler unseres Vereins, sondern auch ein Vorbild und Musterprofi, der mit seinen konstant starken Leistungen ein absoluter Erfolgsgarant für die TSG war und ist“, sagt Geschäftsführer Alexander Rosen, „aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr, dass unser gemeinsamer Weg in die zweite Dekade geht. Das ist im Profi-Fußball und diesen schnelllebigen Zeiten ein außergewöhnlich starkes Zeichen.“