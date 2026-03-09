Bayer 04: Carro mit Meisteransage

Fernando Carro möchte mit Bayer Leverkusen auch zukünftig im Meisterschaftskampf mitmischen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ bejaht der Geschäftsführer der Werkself, dass man die Bundesliga wieder gewinnen werde. „2028 oder 2029“, spezifiziert der Bayer-Boss seine Ansage.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Dominanz des FC Bayern stört sich der Bayer-Boss: „Es schmerzt mich, dass Bayern die Liga so dominiert. Natürlich haben sie dreimal so viel Budget wie wir, aber sie haben über die Jahre hinweg viel gute Arbeit geleistet. Trotzdem muss man versuchen, ihnen das Leben schwer zu machen. Das ist uns 2024 gelungen.“ In der laufenden Spielzeit belegt Leverkusen zum aktuellen Zeitpunkt Platz sechs.