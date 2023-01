Ahamada in die Premier League

Naouirou Ahamada wechselt in die Premier League. Wie Crystal Palace offiziell verkündet, kommt das Mittelfeldtalent vom VfB Stuttgart. Über die Ablösesumme machen beide Klubs keine Angaben, dem Vernehmen nach fließen aber zwölf Millionen Euro nach Stuttgart. Bei den Eagles unterschreibt er einen Vertrag bis 2026. Bereits vergangene Woche berichtete FT exklusiv von dem Deal.

2021 verpflichtete der VfB den Franzosen für vergleichsweise schmale 1,5 Millionen Euro von Juventus Turin, zuvor war Ahamada auf Leihbasis für die Schwaben aufgelaufen. Eine Investition, die sich sportlich und nun auch finanziell gelohnt hat.

In dieser Saison mauserte er sich dann endgültig zum Stammspieler. In allen 17 Bundesliga-Partien stand Ahamada in der VfB-Startelf. Zwei Treffer gelangen dem dynamischen Rechtsfuß dabei. Sein Vertrag in Stuttgart wäre bis 2025 gelaufen.