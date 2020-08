Bayern: Früchtl vor Wechsel in die zweite Liga

Christian Früchtl steht kurz vor einem Transfer in die zweite Liga. Nach Informationen der ‚Bild‘ erhält der 1. FC Nürnberg den Zuschlag auf eine einjährige Leihe. Im Frankenland soll das 20-jährige Torwarttalent Spielpraxis sammeln und sich langfristig für den Kampf um das Münchner Tor empfehlen.

Der neue Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking handelte schnell und konsequent: Früchtl stand schon in Bayerns Champions League-Kader, wird sich nun aber in Kürze dem Zweitligisten anschließen. Schon am kommenden Donnerstag soll er seine erste Trainingseinheit beim Club absolvieren.

In der kommenden Saison wird sich Früchtl, der Wunsch-Torwart des neuen Nürnberger Trainers Robert Klauß, mit Routinier Christian Mathenia um einen Platz im Tor der Franken duellieren.