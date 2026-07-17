Katz bleibt in Wolfsburg
Dem VfL Wolfsburg ist es gelungen, Bruno Katz langfristig an den Klub zu binden. Der 18-jährige Offensivspieler hat einen neuen Vertrag unterzeichnet, der bis 2029 gültig ist. In der abgelaufenen Saison stand der finnische U19-Nationalspieler zwei Mal im Profikader, aktuell trainiert er mit den Profis.
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🟢⚪️ Bruno Katz bleibt ein Wolf! 🐺— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 17, 2026
Der 18-jährige finnische U19-Nationalspieler hat seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig bis 2029 verlängert. ✍️💚https://t.co/LDXQHcs3gk#VfLWolfsburg pic.twitter.com/2M1oGWbOo5
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