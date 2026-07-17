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Katz bleibt in Wolfsburg

Dem VfL Wolfsburg ist es gelungen, Bruno Katz langfristig an den Klub zu binden. Der 18-jährige Offensivspieler hat einen neuen Vertrag unterzeichnet, der bis 2029 gültig ist. In der abgelaufenen Saison stand der finnische U19-Nationalspieler zwei Mal im Profikader, aktuell trainiert er mit den Profis.

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