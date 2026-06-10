Der Wechsel von Emiliano Martínez zu Juventus Turin nimmt konkrete Formen an. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat sich der argentinische Weltmeister mit der Alten Dame bereits mündlich geeinigt. Dem 33-Jährigen liege ein bis 2029 datierter Vertrag vor, der ihm pro Saison etwas weniger als sieben Millionen Euro einbringe.

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Diese Summe verdient Martinez aktuell bei Aston Villa, ist aber für die Bianconeri wohl nicht zu stemmen. Letzte Details müssen noch geklärt werden, dann hat Juve seine Wunschlösung gefunden. Der italienischen Tageszeitung zufolge verlangen die Villans zwischen zehn und 15 Millionen Euro für den Welttorhüter von 2022 und 2024.