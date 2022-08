Lyons Kadewere mit Bundesligist einig

Tino Kadewere könnte in den verbleibenden Tagen der Transferperiode in die Bundesliga wechseln. Wie FT aus Frankreich erfuhr, ist sich der simbabwische Nationalstürmer mit zwei Vereinen über einen Leihvertag einig. Der eine ist RCD Mallorca, der andere ein Klub aus der Bundesliga, dessen Name noch nicht durchgesickert ist.

Nun hat Kadewere die Wahl, ob er diese Saison in Deutschland oder Spanien aufläuft. Der 26-Jährige darf Olympique Lyon verlassen, spielt in den Plänen von Trainer Peter Bosz keine große Rolle mehr. In der laufenden Spielzeit kam er noch nicht einmal für den Ligue 1-Klub zum Einsatz.