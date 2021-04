Tedesco bestätigt Anfragen aus Deutschland

Domenico Tedesco hatte zuletzt die Möglichkeit auf ein erneutes Engagement in der Bundesliga. Auf Nachfrage, ob es bereits Anfragen aus Deutschland gab, antwortete der 35-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ja, die gab es.“ Um welche Vereine es sich handelt und zu einer möglichen Rückkehr nach Gelsenkirchen äußert sich der Ex-Schalke-Trainer nicht.

Aufgrund der Pandemie kann Tedesco seine Familie nur noch selten sehen, weshalb er nach Deutschland zurückkehren wird. Für den Deutsch-Italiener „war es aber nie ein Thema, Spartak vorzeitig zu verlassen.“ Er möchte „die Sache hier (bei Spartak Moskau, Anm. d. Red.) sauber zu Ende bringen.“ Seit Oktober 2019 steht er in Moskau an der Seitenlinie. In der aktuellen Saison belegt seine Mannschaft sechs Spieltage vor Schluss Platz zwei.