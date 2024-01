Mexiko statt Bundesliga: Vazquez verlässt MLS

Brandon Vazquez wird künftig in einer neuen Liga auflaufen. Wie Journalist Tom Bogert berichtet, schließt sich der Stürmer vom FC Cincinnati dem CF Monterrey aus Mexiko an. In den vergangenen Monaten wurde der 25-jährige Torjäger unter anderem mit Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde Vazquez beim FC Brentford als potenzieller Nachfolger für Ivan Toney (27) gehandelt.

Monterrey wird für die Dienste des Angreifers verhältnismäßig tief in die Tasche greifen. Dem Bericht zufolge fließen umgerechnet 6,8 Millionen Euro Ablöse. Die Summe kann durch Boni um eine Million Euro anwachsen. Zudem sichert sich Cincinnati eine Weiterverkaufsbeteiligung.