VfB: Faghir teuer – Pohjanpalo bleibt Thema

Die Suche des VfB Stuttgart nach einem neuen Stürmer dauert an und Wahid Faghir steht auf der Liste. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der 18-Jährige von Vejle BK aber nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Der dänische U21-Nationalspieler koste rund sieben Millionen Euro. Auch eine Leihe mit Kaufoption sei denkbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Thema am Wasen bleibt darüber hinaus Joel Pohjanpalo. Mit dem 26-Jährigen von Bayer Leverkusen haben sich die VfB-Bosse laut ‚kicker‘ ausgetauscht. Sollte der Wunsch nach einem Perspektivspieler für den Angriff unerfüllt bleiben, könnte der Finne noch einmal in den Fokus rücken. Auch beim Ex-Hoffenheimer Reiss Nelson klopften die Schwaben an – erfolgslos aber.