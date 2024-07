Münster holt Ex-Fortunen Hendrix

https://scpreussen-muenster.de/news/jorrit-hendrix-kommt-nach-muenster/

Jorrit Hendrix kommt nach Münster - SC Preußen Münster

Jorrit Hendrix hat in der Champions League gespielt, drei Meistertitel in der Eredivisie gewonnen und ist auf der auf der anderen Seite der Welt in Australien aufgelaufen. Preußen Münster wird in dieser bewegten Karriere das nächste Kapitel sein. Der 29-jährige Mittelfeldmann, der in der Fußballschule von PSV Eindhoven ausgebildet worden ist, freut sich bereits auf […]