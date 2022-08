Hertha BSC: Björkan schon wieder weg?

Norwich City arbeitet an der Verpflichtung von Fredrik Björkan. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der englische Zweitligist bei Hertha BSC eine Anfrage über eine einjährige Leihe eingereicht. Wie die Berliner auf das Gesuch der Canaries reagiert haben, bleibt offen, allerdings würde die Alte Dame dem Linksverteidiger wohl kaum Steine in den Weg legen.

In der Positionshierarchie steht der 24-jährige Norweger hinter Marvin Plattenhardt (30) und Maximilian Mittelstädt (25) nur auf Rang drei. Unter dem neuen Hertha-Trainer Sandro Schwarz (43) hat es Björkan in der neuen Saison bislang noch kein Mal in den Spieltagskader geschafft.

Eine Leihe könnte dem Norweger wichtige Spielpraxis verschaffen, damit er nach einem Jahr gestärkt zur Hertha zurückkehren oder aber dem Klub eine Ablöse einbringen kann. Erst im Januar war Björkan ablösefrei vom FK Bodö/Glimt nach Berlin gewechselt.