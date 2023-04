M’gladbach: Die Tendenz bei Neuhaus

Borussia Mönchengladbach darf sich Hoffnung auf den Verbleib von Florian Neuhaus machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, geht die Tendenz zur Vertragsverlängerung beim 26-jährigen Mittelfeldspieler. Noch in diesem April sind konkrete und womöglich finale Verhandlungen mit Neuhaus geplant. Der zehnfache Nationalspieler ist vertraglich noch bis 2024 gebunden. Die Verlängerung besitzt dementsprechend eine gewisse Dringlichkeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind gerade in Gesprächen mit ihm und seinem Agenten“, bestätigte Sportchef Roland Virkus im Zuge des gestrigen 0:1 gegen Union Berlin bei ‚DAZN‘. Und weiter: „Er könnte ein Spieler für die Zukunft sein. Jemand, der die Achse bei uns mit bilden kann.“ Nach einer Teilschädigung am Kreuzband hat sich Neuhaus wieder in die Startelf der Fohlen zurückgekämpft. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf 20 Einsätze.

Lese-Tipp

Kontakt hergestellt: Bundesliga-Rivalen an Ducksch & Füllkrug dran