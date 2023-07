PSG tütet Hernández-Deal ein

Lucas Hernández (27) wird erstmals in seiner Profikarriere in der französischen Heimat auflaufen. Für kolportierte 45 Millionen Euro plus Boni wechselt der Innenverteidiger vom FC Bayern zu Paris St. Germain. PSG stattet den Linksfuß mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich empfinde große Freude. Ich hatte lange darauf gewartet, zu PSG zu wechseln, endlich war es soweit. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, erklärt Hernández.

Lese-Tipp

Bericht: Bayern offen für Goretzka-Verkauf

Der deutsche Rekordmeister, bei dem Hernández‘ Vertrag nur noch ein Jahr Restlaufzeit besaß, hatte im Sommer 2019 noch 80 Millionen Euro an Atlético Madrid gezahlt, Hernández somit zum teuersten Neuzugang der Klubhistorie gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Münchnern gewann der Weltmeister in einer auch von Verletzungen geprägten Zeit vier Meisterschaften, den DFB-Pokal und die Champions League. 107 Mal streifte sich Hernández das Bayern-Trikot über, künftig wird er das PSG-Emblem auf der Brust tragen.