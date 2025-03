Aus Liebe zum Fußball: Zinnbauer verzichtet auf Bundesliga-Job

Joe Zinnbauer sieht seine neue Heimat dauerhaft im fußballerischen Ausland. Das verrät der ehemalige Trainer des Hamburger SV, der sich in den vergangenen Jahren den Ruf eines Globetrotters erworben hat, dem Portal ‚Transfermarkt.de‘: „Es ist nicht so, dass ich keine Angebote aus Deutschland bekomme. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder Kontakt und Anfragen aus Deutschland. Mich fragen immer wieder Menschen, warum ich mir das antue, die Antwort ist immer die gleiche: Weil ich den Fußball so sehr liebe. Ich gehe heute viel weltoffener durch das Leben. Mit dem Job habe ich die Möglichkeit alles von der Welt zu sehen. Menschen, Kulturen, Religionen kennenzulernen, für die man sonst vielleicht mehrere Leben braucht.“

Nach seiner Entlassung beim HSV 2015 ging der 54-Jährige auf Wanderschaft. Über Stationen in der Schweiz, Südafrika, Russland, Marokko und Saudi-Arabien landete Zinnbauer Ende Januar schließlich in Algerien. Mit dem 14-maligen Meister JS Kabylie steht der Übungsleiter aktuell auf Rang vier der Ligue Professionelle 1. „Es braucht viel Mut, das Gewohnte, vermeintlich Sichere loszulassen, und das Neue zu umarmen“, so der gebürtige Schwandorfer, „ich glaube, viele Menschen wollen in der heutigen Zeit etwas Neues ausprobieren und trauen sich nicht. Dabei kann es ganz einfach sein. Meistens hilft schon ein einzelner Schritt, um aus seiner Komfortzone zu gehen. Ich kann versichern, das Leben hält viele schöne Herausforderungen und Momente bereit, wenn man die Komfortzone verlässt.“