Jesús Vallejo: Der vergessene Überflieger

Jesús Vallejo trug in der Saison 2016/17 das Trikot von Eintracht Frankfurt. Im Alter von 19 Jahren zeigte der damalige Überflieger bemerkenswerte Leistungen. Direkt in seiner ersten Profisaison agierte Vallejo wie ein alter Hase. Die Eintracht hätte den Rechtsfuß, dem damals eine goldene Zukunft bei Real Madrid vorausgesagt wurde, gerne noch länger behalten. Die Adler waren aber chancenlos.

Sechs Jahre später ist Ernüchterung eingekehrt beim Innenverteidiger. Dass es für Vallejo bei den Königlichen auch in dieser Saison schwierig wird, auf Spielzeit zu kommen, war abzusehen. Eine derartige Nebenrolle hatte aber wohl auch der 26-Jährige nicht erwartet. In La Liga stand Vallejo 24 Mal im Kader von Carlo Ancelotti. Als Spieler auf den Rasen schickte der Trainer den Abwehrspieler bislang aber keine einzige Minute. Lediglich in den Pokalwettbewerben sammelte Vallejo insgesamt 67 Spielminuten.

Schon im Winter stand ein Weggang aus Madrid im Raum. Genau wie im Vorsommer lehnte der einstige U-Nationalspieler einen Wechsel oder eine Leihe aber ab. Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2025 datiert. Im Sommer wird sich Vallejo also erneut die Frage stellen müssen, ob er sehr wenige Minuten bei Real einer neuen Herausforderung vorzieht. Optionen gibt es genug. Denn nicht nur in der Bundesliga genießt der einstige Überflieger einen blendenden Ruf.