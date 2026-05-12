Bedient sich Hannover beim VfB?

Samuele Di Benedetto wird den VfB Stuttgart aller Voraussicht nach am Saisonende ablösefrei verlassen. Wie der ‚Zeitungsverlag Waiblingen‘ berichtet, beschäftigt sich Hannover 96 mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler. Die Niedersachsen haben vor dem letzten Spieltag noch Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga.

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Di Benedetto wechselte bereits 2019 in die Jugend des VfB, der Durchbruch bei den Profis blieb ihm jedoch verwehrt. Für die erste Mannschaft steht bislang lediglich ein Kurzeinsatz zu Buche. Für die Zweitvertretung der Schwaben absolvierte der Linksfuß in den vergangenen drei Jahren insgesamt 81 Pflichtspiele.