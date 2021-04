Mingueza: Verlängerung und Verkauf?

Dass der FC Barcelona den im Sommer auslaufenden Vertrag von Óscar Mingueza per Option um zwei Jahre verlängern wird, ist ziemlich sicher – dennoch könnte die Zukunft des 21-Jährigen außerhalb von Katalonien liegen. Wie die ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, denkt der Innenverteidiger an einen Vereinswechsel. Auch Barça ist aufgrund der finanziellen Lage auf Einnahmen angewiesen.

Da im Sommer aller Voraussicht nach Eric García von Manchester City kommen wird, steht mit dem 20-Jährigen, Mingueza sowie Ronald Araújo (22), Clément Lenglet (25), Gerard Piqué (34) und Samuel Umtiti (27) ein Überangebot an Innenverteidigern zur Verfügung. Eine realistische Aussicht auf viel Spielpraxis sieht der spanische U21-Nationalspieler in Barcelona darum offenbar nicht. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, haben bereits „ein halbes Dutzend Klubs aus Spanien und dem Ausland“, unter anderem Betis Sevilla, ihr Interesse an Mingueza hinterlegt.