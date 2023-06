Amrabat-Poker: Barça nimmt Kontakt auf

Der FC Barcelona erhöht im Werben um Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat das Tempo. Nach FT-Informationen hat der 26-Jährige vom AC Florenz erste Gespräche mit Barça-Coach Xavi geführt. Dabei zeigte die Spanien-Legende ihren Plan mit Amrabat für die kommende Saison auf. Der Marokkaner soll im Barcelona-System das Erbe von Vereinslegende Sergio Busquets (34) antreten.

Im Werben um Amrabat sind die Katalanen aber bei Weitem nicht allein. So haben auch der FC Bayern, Tottenham Hotspur, Manchester United und Atlético Madrid den Strippenzieher der marokkanischen Nationalmannschaft auf der Einkaufsliste. Die Spur zu Paris St. Germain ist mittlerweile kalt. In München wird der Rechtsfuß als günstigere Alternative zu Wunschspieler Declan Rice (24) gehandelt. Als mögliche Ablöse stehen zwischen 25 und 30 Millionen Euro im Raum. An Florenz ist Amrabat noch bis 2024 gebunden.

