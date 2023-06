Bayern-Interesse: Eberl lässt Türe offen

Max Eberl hat sich zum Interesse des FC Bayern an ihm geäußert. Der Sport-Geschäftsführer führte bei ‚Sky‘ „Fakten“ auf, schloss ein Engagement in München aber nicht explizit aus: „Es gibt den Fakt, dass ich in München großgeworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist, dass meine Eltern in München leben und ich eine große Beziehung zu München habe.“

Eberl weiter: „Aber es gibt auch den Fakt, dass ich in Leipzig Vertrag habe. Dass ich gerade meine Transferperiode plane, dass ich Verlängerungen plane. Das sind die Fakten, an denen ich mich festhalte. Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte.“ Eberl pflegt ein gutes Verhältnis zu Bayern-Patron Uli Hoeneß und macht daraus auch keinen Hehl. Hoeneß wollte Eberl schon 2017 für den FCB verpflichten. Nun soll das Interesse neu entflammt sein.

