Inter: Frattesi liebäugelt mit Abschied

Die Wege von Davide Frattesi und Inter Mailand könnten sich am Ende der Saison trennen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist der 25-Jährige mit seinen Einsatzzeiten beim italienischen Meister unzufrieden. Bereits in der vergangenen Transferperiode meldete die AS Rom Interesse an dem Mittelfeldspieler an, ein Wechsel zerschlug sich jedoch.

Bei Inter kam Frattesi in der Serie A zwar bereits in 19 Spielen zum Einsatz, oft muss er dabei allerdings als Einwechselspieler fungieren. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028.