Mit Zugeständnis: Bayern gelingt Musiala-Verlängerung

Jamal Musiala bleibt dem FC Bayern treu. Die Münchner verkünden die Vertragsverlängerung mit dem 21-jährigen Superstar bis 2030. Das bisherige Arbeitspapier von Musiala wäre 2026 ausgelaufen.

Der deutsche Nationalspieler steigt zum Topverdiener auf, verdient Berichten zufolge nun etwa 24 Millionen Euro pro Saison und damit genauso viel wie Torjäger Harry Kane (31).

Über seine Unterschrift sagt Musiala: „Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt.“

Sportchef Max Eberl erklärt: „Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus. Er prägt die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation. In Jamal haben wir einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugt. Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist.“

Für die Musiala-Unterschrift mussten die Bayern dem Vernehmen nach ein großes Zugeständnis machen. Erstmals seit Franck Ribéry vor 15 Jahren und mit Abstrichen Kane hat mit Musiala nun ein Bayern-Profi wohl eine Ausstiegsmöglichkeit im Vertrag. 2028 soll der Dribbelkünstler für festgeschriebene 175 Millionen Euro wechseln dürfen, ein Jahr später dann für etwa 100 Millionen.