Bailey vor Überraschungstransfer

Vor fünf Jahren hatte Aston Villa Leon Bailey nach starken Jahren bei Bayer Leverkusen für 32 Millionen Euro verpflichtet. Bei den Villans spielte der Jamaikaner durchaus eine wichtige Rolle, zuletzt wurde es um den 29-Jährigen aber ruhiger. Die Leihe zur AS Rom verlief in der vergangenen Saison ebenfalls nicht wie erhofft.

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Jetzt geht es für Bailey in Griechenland weiter. Laut Fabrizio Romano ist sich der Angreifer mit Olympiakos Piräus über einen Wechsel einig, auch die Villans haben dem Transfer bereits zugestimmt. Aktuell sei Bailey bereits auf dem Weg nach Athen, um den Medizincheck zu absolvieren.

Zuletzt hatten sich auch der FC Sevilla und Al Diriyah Hoffnung auf den Zuschlag gemacht. In Birmingham steht Bailey noch bis 2027 unter Vertag, folglich dürfte eine geringe Ablöse fließen.