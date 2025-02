Reicht es für Stuttgart? Kimmich gibt Update

Joshua Kimmich hat am Rande der Premiere der Dokumentation über Thomas Müller verraten, wie er die Chancen auf einen Einsatz gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20:30 Uhr) sieht. Auf die Frage, ob es für ihn bis Freitag reicht, antwortete er kurz und knapp: „Glaube nicht.“ Der 30-Jährige hatte sich am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (4:0) verletzt, der FC Bayern gab anschließend eine Sehnenreizung bekannt.

Damit wird Kimmich voraussichtlich sein erstes Spiel in dieser Saison verpassen. Bislang stand der Sechser in allen 23 Bundesligaspielen von Beginn an auf dem Rasen und spielte über die volle Distanz, gegen die SGE war verletzungsbedingt nach 43 Minuten schon Schluss. Abseits des Rasens verhandelt Kimmich weiter mit dem deutschen Rekordmeister über einen neuen Vertrag, derzeit gibt es dort aber keinerlei Fortschritte.