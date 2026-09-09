Nach XXL-Ablöse: Stuttgart hat ein Luxusproblem

Bis zu 25 Millionen Euro fließen im Austausch für Dzenan Pejcinovic (21) vom VfB Stuttgart an den VfL Wolfsburg. Die Cannstatter sicherten sich einen begabten und umworbenen Youngster, der als eine der großen Hoffnungen für die deutsche A-Nationalmannschaft gilt. In Stuttgart wollte der beim FC Augsburg ausgebildete Goalgetter den nächsten Schritt gehen.

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Die Saisonvorbereitung lief gut, in der ersten Runde des DFB-Pokals traf Pejcinovic direkt dreifach gegen Hansa Rostock (4:0). Es winkte ein Stammplatz in der Sturmmitte – vor allem da Konkurrent Ermedin Demirovic (28) vor dem Abgang zu Galatasaray stand. Doch aus dem Wechsel wurde nichts. Stattdessen schaltete der bosnische Nationalspieler in den Kampfmodus.

Gala in der Champions League

Sein guter Auftritt inklusive Treffer als Einwechselspieler gegen den 1. FC Köln (4:1) brachten ihm den Startelfeinsatz in der Champions League gegen Viking Stavanger (3:1) am heutigen Mittwochabend. „Es hat sicherlich nicht geschadet, dass er so eine gute Einwechslung hatte. Unabhängig davon: Medo wird eine gute Rolle einnehmen dieses Jahr. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und deswegen liegt es einfach nahe, dann auch mal anzufangen“, erklärte VfB-Coach Sebastian Hoeneß vor der Partie.

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Und Demirovic nutzte seine Chance, schnürte noch in der ersten Halbzeit einen Hattrick innerhalb von zwölf Minuten. Bessere Eigenwerbung ist schwer möglich. Schlechte Nachrichten also für den 25-Millionen-Mann Pejcinovic? Nicht direkt, wie Hoeneß bereits vor der Partie gegen die Norweger ankündigte.

Beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) steht offenbar die nächste Rotation an: „Wir sind in einer Englischen Woche. Wir haben auch am Wochenende noch mal ein intensives Spiel. Da kann es gut sein, dass Dzenan für uns wieder ein wichtiger Faktor wird.“