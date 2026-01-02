Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Paderborn tütet Okpala-Deal ein

von Daniel del Federico
Kennedy Okpala beim Torabschluss gegen den MSV Duisburg @Maxppp

Der SC Paderborn hat sich die Dienste von Kennedy Okpala gesichert. Wie der aktuelle Tabellenvierte der zweiten Liga offiziell mitteilt, kommt der Stürmer ein halbes Jahr vor Vertragsende von Waldhof Mannheim. Bei den Ostwestfalen unterzeichnet der 21-Jährige einen langfristigen Kontrakt.

Okpala hatte im August 2023 sein Debüt für Mannheim gefeiert und seitdem 71 Pflichtspiele bestritten. In der laufenden Spielzeit überzeugt er mit sieben Treffern in 18 Partien. Sportgeschäftsführer Sebastian Lange zeigt sich begeistert von der Verpflichtung des Offensivtalents: „Wir freuen uns sehr, dass sich Kennedy für uns entschieden hat und beim SCP07 den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Er ist enorm entwicklungsfähig, schnell, beidfüßig und flexibel in der Offensive einsetzbar. Somit passt er hervorragend zum Paderborner Weg.“

