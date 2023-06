Medizincheck steht an: Spurs vor Maddison-Verpflichtung

Tottenham Hotspur zieht das Tempo auf dem Transfermarkt an und hat mit James Maddison den nächsten Neuzugang an der Angel. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die Spurs mit Absteiger Leicester City auf eine Ablöse von rund 46 Millionen Euro für den Spielmacher verständigt. Der 26-jährige Engländer wird noch am heutigen Mittwoch zum Medizincheck in London erwartet.

Maddison wäre nach Torhüter Guglielmo Vicario vom FC Empoli der zweite Sommertransfer unter Neu-Trainer Ange Postecoglou. Der englische Nationalspieler war bei Leicester noch einer der wenigen Lichtblicke in der abgelaufenen Abstiegssaison. In 30 Ligapartien war der technisch versierte Rechtsfuß an 19 Treffern direkt beteiligt. 2018 war er für 25 Millionen Euro von Norwich City zu den Foxes gewechselt.

