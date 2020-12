CL-Achtelfinale: Hammerlose für Gladbach & RB | BVB im Glück

Die 16 Teams sind in zwei Töpfe aufgeteilt. Ein Gruppensieger spielt jeweils gegen einen Gruppenzweiten. Nicht möglich ist ein Duell mit einem Team, das in der Vorrunde in der gleichen Gruppe spielte. Auch Begegnungen zweier Mannschaften aus demselben Land sind ausgeschlossen.

Die Hinspiele werden am 16. und 17. sowie 23. und 24. Februar ausgetragen. Am 9. und 10. sowie 16. und 17. März finden die Rückspiele statt.

Die Achtelfinal-Paarungen