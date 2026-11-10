Endrick will sich nicht darauf festlegen, ob er auch in der Rückrunde das Trikot von Real Madrid tragen wird. „Ich weiß nicht, was im Januar passieren wird. Ich bitte nur darum, das Beste für meine Karriere zu tun. Madrid ist eine wundervolle Stadt, aber ich werde immer alles tun, um meine Karriere voranzutreiben“, erklärt der Stürmer gegenüber dem brasilianischen ‚ge.globo‘.

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Als Leihspieler bei Olympique Lyon absolvierte Endrick in der vergangenen Rückrunde 21 Pflichtspiele, erzielte acht Tore und legte ebenso viele Treffer auf. Entsprechende wehmütig blickt er auf die Zeit zurück: „Ich bin erst 20 Jahre alt und werde abwarten, was passiert. Ich will einfach nur spielen, glücklich sein, meinen Teamkollegen helfen. Tore schießen, Vorlagen geben, so wie ich es bei Lyon tun konnte – das war eines der besten Dinge, die mir im Leben passiert sind, und einer der Momente, in denen ich am glücklichsten war.“