Ex-Leverkusener Hermoso bleibt

Die AS Rom geht mit Innenverteidiger Mario Hermoso in die kommende Spielzeit. Die Giallorossi teilen mit, dass beim Spanier die Option zur Verlängerung gezogen wurde. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 30-Jährige zu 35 Einsätzen.

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Noch in der Saison 2025/26 wurde dem Abwehrspieler deutlich weniger zugetraut, im Winter war er auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen gewechselt. Seit dem Sommer ist er wieder in Rom und weiß zu überzeugen.