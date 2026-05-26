Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Ex-Leverkusener Hermoso bleibt

von Dominik Sandler - Quelle: asroma.com
Hermoso jubelt über ein Tor @Maxppp

Die AS Rom geht mit Innenverteidiger Mario Hermoso in die kommende Spielzeit. Die Giallorossi teilen mit, dass beim Spanier die Option zur Verlängerung gezogen wurde. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 30-Jährige zu 35 Einsätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter
AS Roma
Hermoso 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣

📄

#ASRoma
Bei X ansehen

Noch in der Saison 2025/26 wurde dem Abwehrspieler deutlich weniger zugetraut, im Winter war er auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen gewechselt. Seit dem Sommer ist er wieder in Rom und weiß zu überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Rom
Mario Hermoso

Weitere Infos

Serie A Serie A
Rom Logo AS Rom
Mario Hermoso Mario Hermoso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert