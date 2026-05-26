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Serie A

Hijack-Versuch bei Robertson

von Fabian Ley - Quelle: gianlucadimarzio.com
Andy Robertson sucht eine Anspielstation @Maxppp

Juventus Turin will Tottenham Hotspur im Werben um Andrew Robertson (32) dazwischengrätschen. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio haben die Bianconeri ein Angebot für den schottischen Linksverteidiger abgegeben, der den FC Liverpool im Sommer nach neun Jahren ablösefrei verlässt.

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In der Pole Position befinde sich aber weiterhin Tottenham, das schon im April eine grundsätzliche Einigung mit Robertson erzielt hatte, jedoch erst am letzten Premier League-Spieltag den Klassenerhalt klarmachte. Die Spur zu Fenerbahce ist laut dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu dagegen mittlerweile erkaltet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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