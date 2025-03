Xavi: „Jeder erwartet mehr“

Xavi Simons (21) hat die Marschrichtung vor dem anstehenden Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) unterstrichen. „Rückblickend war die Leistung gegen den SC Freiburg nicht gut genug, das ist klar. Am kommenden Wochenende gegen den BVB wollen und müssen wir es deutlich besser machen. Jeder erwartet mehr. Ich erwarte mehr, wir erwarten mehr. Die Situation ist nicht einfach für uns, aber ich glaube daran, dass wir uns gut auf das Topspiel vorbereiten. Ich habe ein gutes Gefühl, schließlich spielen wir vor unseren eigenen Fans. Das wird uns helfen“, wird der Superstar von RB Leipzig auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Xavi ist sich bewusst, dass man die sportliche Krise nur als Team überwinden kann: „Wir müssen es gemeinsam aus dieser Phase schaffen. Wir schauen uns genau an, was momentan nicht gut läuft. Es sind noch neun Spiele plus das Pokal-Halbfinale. Wir werden unsere Hausaufgaben machen und wollen die Fans begeistern. Jeder von uns muss es besser machen, es läuft nicht immer alles gut. Man kann also auch extrem gestärkt aus so einer Phase gehen. Ich bin fokussiert, wir sind fokussiert.“