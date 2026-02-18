Einigung bei Coutinho

Philippe Coutinho kehrt Vasco de Gama allem Anschein nach den Rücken. Fabrizio Romano berichtet, dass sich der 33-Jährige mit dem Klub auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Demzufolge kommt der Offensivkünstler nun als Free Agent auf den Markt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coutinhos Bitte, den Vertrag ausfzulösen, kam für den brasilianischen Erstligisten laut ‚Globo Esporte‘ völlig überraschend, da der Klub bereits Gespräche über eine Ausdehnung des im Juni auslaufenden Vertrags eingeleitet hatte. Der ehemalige Bayern-Profi war erst im vergangenen Sommer fest zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Während seines zweiten Engagements bei Vasco bestritt der 68-fache brasilianische Nationalspieler bislang 37 Pflichtspiele, in denen er 20 Torbeteiligungen (14 Tore, sechs Vorlagen) beisteuerte.