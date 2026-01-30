Kaiserslautern holt Rasmussen

Der 1. FC Kaiserlautern verstärkt seine Defensive mit Jacob Rasmussen von RB Salzburg. Wie die Roten Teufel offiziell bekanntgeben, wechselt der 28-Jährige fest zum Zweitligisten. Über die Länge des Vertrags macht der Klub keine Angabe. „Mit Jacob gewinnen wir einen Spieler dazu, der uns mit seinen Qualitäten weiterentwickeln kann. Dazu zählen seine Kopfballstärke und seine Spielintelligenz. Außerdem verfügt er aufgrund seiner Erfahrung im internationalen Bereich über eine starke Mentalität und Führungsqualitäten auf und neben dem Platz“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

Rasmussen wurde unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 ausgebildet und spielte im Anschluss für mehrere Teams in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark. Im vergangenen Sommer war der Däne für 1,5 Millionen Euro von Bröndby IF nach Salzburg gewechselt. Dort war Rasmussen in der bisherigen Saison unumstrittener Stammspieler.