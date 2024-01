Köln: Schultz tritt das Baumgart-Erbe an

Der 1. FC Köln ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Die Kölner vermelden die Verpflichtung von Timo Schultz offiziell. Damit folgt der 46-Jährige auf den kürzlich entlassenen Steffen Baumgart.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christian Keller begründet die Entscheidung wie folgt: „Die kommenden Tage, Wochen und Monate wartet eine große Aufgabe auf uns, um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu realisieren. Wir freuen uns sehr, dass Timo Schultz bei dieser Aufgabe zukünftig als verantwortlicher Cheftrainer vorangehen wird. Er bringt die Persönlichkeit und die Kompetenz mit, um das Leistungspotential unserer Mannschaft zu heben. Gehen wir es gemeinsam mit Timo Schultz nun mit voller Überzeugung und totaler Hingabe in allen Bereichen und Handlungsfeldern an. Dann wird der Klassenerhalt gelingen.“

Lese-Tipp

Schultz wird Baumgart-Nachfolger in Köln

Schultz fügt an: „Ich freue mich auf eine sehr reizvolle Aufgabe bei diesem tollen Traditionsverein. Wir werden in den nächsten Wochen viel und intensiv arbeiten, um die notwendigen Ergebnisse zu erreichen. Der FC gehört in die 1. Bundesliga. Den Klassenerhalt werden wir schaffen, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt stand Schultz beim FC Basel an der Seitenlinie. Seine Trainerlaufbahn begann der frühere Mittelfeldspieler beim FC St. Pauli. In etwas mehr als zwei Jahren, in denen er das Amt als Chefcoach bei den Kiezkickern innehatte, sammelte Schultz in 92 Partien durchschnittlich 1,45 Punkte.