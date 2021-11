Wendell spricht über Leverkusen-Abschied

Im Sommer beendete Wendell das Kapitel Bundesliga und wechselte nach langer Zeit bei Bayer Leverkusen zum FC Porto. In der TV-Sendung ‚Azul Porto‘ zeigt sich der brasilianische Linksverteidiger begeistert von seinem neuen Arbeitgeber: „Nach sieben Jahren in Deutschland hätte ich mir keinen besseren Verein aussuchen können, einen Riesenverein in Europa.“ Er fühle sich „ganz zu Hause“, so der 28-Jährige.

Vor allem Alex Telles (28), der vor Wendell die Linksverteidiger-Position bei den Dragãos innehatte und 2020 zu Manchester United ging, habe ihm den Transfer schmackhaft gemacht. „Er hat gesagt, dass es ein Spitzenklub ist, dass mir die Stadt und die Fans gefallen würden. Das Gespräch mit Alex hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen“, erläutert Wendell. Die beiden Außenverteidiger spielten 2013 gemeinsam für Grêmio Porto Alegre.