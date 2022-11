Rosenior übernimmt bei Hull City

Hull City hat einen neuen Cheftrainer. Wie der Championship-Klub mitteilt, übernimmt ab sofort Liam Rosenior das Ruder bei den Tigers. Der 38-jährige Coach unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Zuletzt war Rosenior als Assistenztrainer von Wayne Rooney bei Derby County tätig. Zwischenzeitlich hatte er nach Rooneys Abgang als Interimstrainer auch die Chefrolle inne.

We are delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



