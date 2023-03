Schalke: Matriciani winkt neuer Vertrag

Schalke 04 will die Zusammenarbeit mit Henning Matriciani fortsetzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 2024 auslaufende Vertrag des 23-Jährigen zeitnah verlängert werden. Damit will S04 die Leistungssteigerung des Abwehr-Allrounders in den vergangenen Monaten honorieren. Erste Gespräche haben dem Bericht zufolge stattgefunden. Matricianis Arbeitspapier soll künftig ligaunabhängig seine Gültigkeit besitzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matriciani konnte sich zuletzt in der Defensive auf unterschiedlichen Positionen festspielen. Der Rechtsfuß kam sowohl auf der rechten Seite, im Abwehrzentrum und zuletzt auch als Linksverteidiger zum Zug. Insgesamt stehen für den Spätstarter in dieser Saison 14 Startelfeinsätze auf dem Konto. 2020 war Matriciani aus seiner Heimat vom SV Lippstadt 08 aus der vierten Liga zum Ruhrpottklub gewechselt. Nach einer Saison bei Schalkes U23 folgte die Beförderung zu den Profis.

Lese-Tipp

Vertragspoker läuft: Sildillia zur Bundesliga-Konkurrenz?