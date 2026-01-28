BVB: „Fatale Fehleinschätzung“ bei Anselmino

Der Verlust von Aáron Anselmino (20) trifft Borussia Dortmund an einer empfindlichen Stelle. Dass der FC Chelsea überhaupt die Möglichkeit hatte, die Leihe per Rückhol-Klausel vorzeitig zu beenden, wird laut der ‚Sport Bild‘ intern mittlerweile als „als fatale Fehleinschätzung in den Verhandlungen angesehen“.

Die Kritik fokussiere sich dabei auf den Dortmunder Verhandlungsexperten Simon Rödder, der eigens für diese Fälle im vergangenen Sommer von Geschäftsführer Lars Ricken an Bord geholt wurde. Der 31-Jährige war für die Verhandlungen extra nach London gereist, den nun genutzten Abbruchspassus konnte Rödder aber nicht verhindern.