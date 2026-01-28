Menü Suche
Kommentar 10
Bundesliga

BVB: „Fatale Fehleinschätzung“ bei Anselmino

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Aaron Anselmino schaut zur Seite @Maxppp

Der Verlust von Aáron Anselmino (20) trifft Borussia Dortmund an einer empfindlichen Stelle. Dass der FC Chelsea überhaupt die Möglichkeit hatte, die Leihe per Rückhol-Klausel vorzeitig zu beenden, wird laut der ‚Sport Bild‘ intern mittlerweile als „als fatale Fehleinschätzung in den Verhandlungen angesehen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kritik fokussiere sich dabei auf den Dortmunder Verhandlungsexperten Simon Rödder, der eigens für diese Fälle im vergangenen Sommer von Geschäftsführer Lars Ricken an Bord geholt wurde. Der 31-Jährige war für die Verhandlungen extra nach London gereist, den nun genutzten Abbruchspassus konnte Rödder aber nicht verhindern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
Chelsea
Aaron Anselmino

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Chelsea Logo FC Chelsea
Aaron Anselmino Aaron Anselmino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert