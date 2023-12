Schon vor Ort: Chelsea holt U17-Nationalspieler

Der FC Chelsea hat sich offenbar die Dienste eines vielversprechenden Talents gesichert. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der 17-jährige Senegalese Pape Daouda Diongue vor der Unterschrift bei den Londonern. Auf einem Bild, das der Transfermarktinsider veröffentlichte, ist zu sehen, dass sich das Nachwuchstalent am gestrigen Dienstag bereits an der Stamford Bridge aufhielt – übrigens zusammen mit Kendry Páez (16), der im Sommer 2025 von seinem ecuadorianischen Heimatklub zu Chelsea wechseln wird.

Diongue steht zurzeit ebenfalls noch in seiner Heimat beim AF Darou Salam unter Vertrag. Für die senegalesische U17-Nationalmannschaft lief der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler bereits viermal auf und war Stammspieler bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft, in der der Senegal im Achtelfinale an Frankreich scheiterte (3:5 n.E.).