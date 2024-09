Kampf verloren: BVB & Bayern verpassen neuen Kvaratskhelia

Newcastle United sichert sich offenbar das momentan größte Juwel des georgischen Fußballs. Laut dem Portal ‚HITC‘ macht der Premier League-Klub das Rennen um den 17-jährigen Vakhtang Salia von Dinamo Tiflis. Im kommenden Sommer, also rund um seinen 18. Geburtstag, soll der flexibel einsetzbare Offensivmann den Weg nach Newcastle finden und einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Ausgestochen haben die Magpies unter anderem Borussia Dortmund und den FC Bayern, die dem Bericht zufolge ebenfalls die Fühler ausgestreckt hatten. Salia habe sich für den englischen Klub entschieden, da dieser in den vergangenen Jahren in den Fällen Garang Kuol (20) und Yankuba Minteh (20/inzwischen bei Brighton) nachgewiesen hat, dass man sich auf die Weiterentwicklung junger Außenstürmer spezialisiert hat.

Ein solcher ist Salia in erster Linie, kann aber auch in der Sturmmitte agieren. Der Vergleich mit seinem berühmten Landsmann Khvicha Kvaratskhelia liegt also nahe, zumal Salia ähnlich fintenreich und für sein Alter schon sehr zielstrebig agiert. Ob er einen vergleichbar großen Karriereweg einschlagen wird, steht noch in den Sternen. Die Voraussetzungen bringt der U21-Nationalspieler aber allemal mit.