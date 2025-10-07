Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schindzielorz-Zukunft: Wolfsburg hat klaren Wunsch

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Sebastian Schindzielorz blickt in die Ferne @Maxppp

Der VfL Wolfsburg plant langfristig mit Sebastian Schindzielorz. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wollen die Niedersachsen den Vertrag mit dem Sportdirektor verlängern. Die Parteien befinden sich demnach in Gesprächen, die allerdings derzeit noch in der Frühphase sind. Dem ‚kicker‘ zufolge läuft das aktuelle Arbeitspapier des 46-Jährigen am Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Schindzielorz tendiert der VfL laut dem Sportmagazin auch dazu, die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Sport Peter Christiansen längerfristig fortzusetzen. Konkrete Gespräche über eine Ausdehnung des Vertrags, der dem Vernehmen nach bis 2027 gültig ist, stehen bislang aber aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Sebastian Schindzielorz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Sebastian Schindzielorz Sebastian Schindzielorz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert