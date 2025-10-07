Schindzielorz-Zukunft: Wolfsburg hat klaren Wunsch

Der VfL Wolfsburg plant langfristig mit Sebastian Schindzielorz. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wollen die Niedersachsen den Vertrag mit dem Sportdirektor verlängern. Die Parteien befinden sich demnach in Gesprächen, die allerdings derzeit noch in der Frühphase sind. Dem ‚kicker‘ zufolge läuft das aktuelle Arbeitspapier des 46-Jährigen am Saisonende aus.

Neben Schindzielorz tendiert der VfL laut dem Sportmagazin auch dazu, die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Sport Peter Christiansen längerfristig fortzusetzen. Konkrete Gespräche über eine Ausdehnung des Vertrags, der dem Vernehmen nach bis 2027 gültig ist, stehen bislang aber aus.