Braunschweig will Ex-BVB-Talent

Die Transferaktivitäten bei Eintracht Braunschweig sind noch nicht abgeschlossen. Die Löwen zeigen nach FT-Informationen Interesse an Hendry Blank von RB Salzburg. In der Mozartstadt erhält das ehemalige Talent von Borussia Dortmund derzeit keine Spielpraxis.

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In der abgelaufenen Saison spielte der Linksfuß bereits auf Leihbasis in der zweiten Liga für Hannover 96. Für die Niedersachsen kam er jedoch nur zu zwölf Einsätzen. Jetzt könnte es Blank zu den Löwen nach Braunschweig verschlagen.