FCA: Kommt Verstärkung aus der Türkei?

Auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr schaut der FC Augsburg offenbar in die Türkei. Einem Bericht von ‚NTV Spor‘ zufolge zeigen die Fuggerstädter Interesse an Onur Bulut von Kayserispor. Konkurrenz erhält der FCA von Udinese Calcio, auch Galatasaray wird Interesse an dem Rechtsverteidiger nachgesagt.

Der 28-Jährige stand in der laufenden Saison in allen 13 Ligaspielen in der Startelf und steuerte zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Bei Kayserispor steht der 1,79 Meter große Defensivmann noch bis 2023 unter Vertrag. In Deutschland spielte Bulut einst für Eintracht Braunschweig, den VfL Bochum und den SC Freiburg.