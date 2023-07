RB Leipzig: Halstenberg will weg

Die Wege von RB Leipzig und Marcel Halstenberg werden sich in diesem Sommer wohl noch trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Linksverteidiger den Bundesligisten verlassen. Seinem Umfeld und mehreren Klubverantwortlichen habe er dies bereits mitgeteilt. Halstenberg ist noch bis 2024 an RB gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wohin es den 31-Jährigen zieht, ist noch unklar. Gerüchte um Hannover 96 – Halstenberg stammt aus der Region rund um die niedersächsische Landeshauptstadt – halten sich schon seit längerem. Fraglich ist, wie der Zweitligist den Transfer finanziell stemmen will. Schließlich ist RB berechtigt, eine Ablöse zu fordern.

Lese-Tipp

Arsenal zeigt Interesse: Cancelo & Henrichs auf dem Zettel