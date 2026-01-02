2. Bundesliga
Sterner verlässt Hannover
1 min.
@Maxppp
Jonas Sterner steht vor einem Transfer innerhalb der 2. Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den 23-jährigen Rechtsverteidiger von Hannover 96 erneut zu Dynamo Dresden. Sterner, vertraglich bis 2028 gebunden, soll zunächst ausgeliehen werden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Update (10:02 Uhr): Inzwischen hat Dresden den Deal offiziell kommuniziert.
SG Dynamo Dresden @DynamoDresden – 10:01
Willkommen zurück, Jonas! 😊Bei X ansehen
Die Sportgemeinschaft hat Jonas #Sterner von Hannover 96 leihweise verpflichtet. Der 23-Jährige wird für Schwarz-Gelb erneut mit der Rückennummer 32 auflaufen. ✍️👉 #sgd1953
Die Sportgemeinschaft hat Jonas #Sterner von Hannover 96 leihweise verpflichtet. Der 23-Jährige wird für Schwarz-Gelb erneut mit der Rückennummer 32 auflaufen. ✍️👉 #sgd1953
Gelingt dem Tabellenletzten der Klassenerhalt, fließe eine Bonuszahlung. Schon in der Saison 2024/25 hatte der damalige Kiel-Profi auf Leihbasis für Dynamo gespielt. Im vergangenen Sommer ging es dann nach Hannover, wo Sterner nur einmal für die 96-Profis auflief.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden