Offiziell 2. Bundesliga

Sterner verlässt Hannover

von David Hamza - Quelle: Bild
Jonas Sterner im Trainingsanzug @Maxppp

Jonas Sterner steht vor einem Transfer innerhalb der 2. Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den 23-jährigen Rechtsverteidiger von Hannover 96 erneut zu Dynamo Dresden. Sterner, vertraglich bis 2028 gebunden, soll zunächst ausgeliehen werden.

Update (10:02 Uhr): Inzwischen hat Dresden den Deal offiziell kommuniziert.

SG Dynamo Dresden
Willkommen zurück, Jonas! 😊

Die Sportgemeinschaft hat Jonas #Sterner von Hannover 96 leihweise verpflichtet. Der 23-Jährige wird für Schwarz-Gelb erneut mit der Rückennummer 32 auflaufen. ✍️👉 #sgd1953
Gelingt dem Tabellenletzten der Klassenerhalt, fließe eine Bonuszahlung. Schon in der Saison 2024/25 hatte der damalige Kiel-Profi auf Leihbasis für Dynamo gespielt. Im vergangenen Sommer ging es dann nach Hannover, wo Sterner nur einmal für die 96-Profis auflief.

2. Bundesliga
Hannover
Dresden
Jonas Sterner

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Jonas Sterner Jonas Sterner
