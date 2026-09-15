Gegen Wagner spricht „eigentlich gar nichts“

Martin Kind schwärmt von Sandro Wagner, der als klarer Favorit auf den vakanten Trainerposten bei Hannover 96 gilt. „Ich habe Herrn Wagner persönlich kennengelernt. Er macht einen guten Eindruck, war gut vorbereitet. Er hat alle Fragen, die wir ihm gestellt haben, qualifiziert beantwortet. Er ist optimistisch, hat Strahlkraft, Persönlichkeit. Ich denke schon, dass er Spieler überzeugen und mitnehmen kann“, sagt der Aufsichtsratschef der Niedersachsen gegenüber der ‚Bild‘. „Eigentlich gar nichts“ spricht laut Kind gegen Wagner.

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Das missratene Engagement beim FC Augsburg stelle kein Problem dar. „Im Gespräch hat er deutlich gemacht, dass er daraus gelernt hat“, so Kind, der jedoch anmerkt, dass die finale Trainer-Entscheidung bei Sportvorstand Jonas Boldt liegt: „Herr Boldt sucht den Trainer aus, er muss auch die Verantwortung dafür tragen. Wir möchten Vergleiche haben, deshalb sprechen wir auch mit anderen Trainern.“ Mit Blick auf Wagners Gehalt und seinen noch bis 2028 datierten Vertrag beim FCA stellt Kind klar: „Er kennt die Struktur der 2. Liga, er kennt die Rahmenbedingungen. Wir werden keine Ablöse für einen Trainer zahlen.“